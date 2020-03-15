У Києві через підозру на коронавірус продезінфікували гуртожиток



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Дезінфекція у гуртожитку Києва

Заходи проведені задля недопущення розповсюдження інфекційних захворювань у місті

У суботу, 14 березня, через підозру на коронавірус COVID-19 провели дезінфекцію у гуртожитку медичної академії по вулиці Дашавська, що у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін у Facebook.

Як зазначається, такі заходи були проведені у зв'язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в місті Радомишль.

Згодом, 13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус. Проте експрес-тест показав негативний результат, попередньо COVID-19 не підтверджено.

«Наразі пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання других результатів аналізів. Заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань проводились спільно з працівниками Держпродспоживслужби та відділення КАРС КМДА», - додав глава ДСНС Микола Чечоткін.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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