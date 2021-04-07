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    У Києві через порушення карантину закрили приватну школу

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    У Києві через порушення карантину закрили приватну школу - У Києві через порушення карантину закрили приватну школу
    У Києві через порушення карантину закрили приватну школу

    Загалом у перший день посиленого карантину було зафіксовано 55 порушень

    У Києві закрили приватну школу Midgard, яка продовжила працювати попри запровадження суворого карантину.

    Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

    Зокрема, фахівці відомства зафіксували присутність дітей у школі, в той час як весь навчальний процес мали перевести у дистанційний режим.

    Щодо керівництва школи склали адміністративний протокол за ст.44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

    Освітній комплекс Midgard розташований на території Виставкового центру в Києві.

    Загалом у перший день посиленого карантину було зафіксовано 55 порушень.

    Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження, які діятимуть до 9 квітня.

    З 5 по 16 квітня в Києві діятимуть ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.

    Теги: громадський транспорт транспорт час
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