У Києві через порушення карантину закрили приватну школу

Загалом у перший день посиленого карантину було зафіксовано 55 порушень

У Києві закрили приватну школу Midgard, яка продовжила працювати попри запровадження суворого карантину.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

Зокрема, фахівці відомства зафіксували присутність дітей у школі, в той час як весь навчальний процес мали перевести у дистанційний режим.

Щодо керівництва школи склали адміністративний протокол за ст.44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Освітній комплекс Midgard розташований на території Виставкового центру в Києві.

Загалом у перший день посиленого карантину було зафіксовано 55 порушень.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження, які діятимуть до 9 квітня.

З 5 по 16 квітня в Києві діятимуть ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.