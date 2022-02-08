У Києві через прорив труби машина «пішла» під землю (фото)

Автомобіль потрапив в яму передніми і заднім лівим колесами

У Дніпровському районі столиці стався прорив труби, через що припаркований поруч автомобіль Chevrolet провалився під землю. Подія сталася на вулиці Миропільській, 25, повідомляє «Київська служба порятунку».

«Близько 10:04 ранку, в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миропільській, 25, в яму провалився легковий автомобіль. По прибуттю рятувальники встановили, що Chevrolet бордового кольору провалився в яму через прорив магістралі», – зазначається у повідомленні.

Як видно на фото, автомобіль потрапив в яму передніми і заднім лівим колесами, через що дістати автомобіль самостійно було неможливо.

Рятувальники дістали машину з ями за допомогою пневмоподушки. На порятунок автомобіля, працівники КАРС витратили близько двох годин. Після того, як машину дістали, її припаркували на безпечній ділянці, а в роботі було задіяно п'ять осіб.

Як раніше повідомлялося, у Києві на Оболоні при в'їзді у двір багатоповерхівки провалився асфальт і утворилася велика яма. Нагадаємо, раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

До слова, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.