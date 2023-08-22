У Києві через сильні пориви вітру падають дерева (фото, відео)

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

Сьогодні у Києві через сильний вітер у багатьох районах падали дерева. Пошкоджено автомобілі та електромережі. Відповідні фото та відео з’явилися в соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

На фото та відео можна побачити наслідки негоди. Через падіння дерев на проїжджу частину дороги, автомобілісти змушені шукати обхідні шляхи, щоб подолати перешкоду. Зокрема, на вул. Володимира Покотала дерево впало на дорогу, рух перекрито. На бульварі Вацлава Гавела дерево впало на автівку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вівторок 22 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день практично не буде. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 15-20°, вдень – 24-29°. У Києві вночі стовпчик термометра вкаже 18-20°, а вдень сягне 27-29°.