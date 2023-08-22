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У Києві через сильні пориви вітру падають дерева (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві через сильні пориви вітру падають дерева (фото, відео)
Наслідки сильного вітру в столиці
фото з соцмереж

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

Сьогодні у Києві через сильний вітер у багатьох районах падали дерева. Пошкоджено автомобілі та електромережі. Відповідні фото та відео з’явилися в соцмережах.

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

На фото та відео можна побачити наслідки негоди. Через падіння дерев на проїжджу частину дороги, автомобілісти змушені шукати обхідні шляхи, щоб подолати перешкоду. Зокрема, на вул. Володимира Покотала дерево впало на дорогу, рух перекрито. На бульварі Вацлава Гавела дерево впало на автівку.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вівторок 22 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день практично не буде. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 15-20°, вдень – 24-29°. У Києві вночі стовпчик термометра вкаже 18-20°, а вдень сягне 27-29°.

Теги: вітер погода синоптик

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