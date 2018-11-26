У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)



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Водій Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у стовп Фото: КАРС

На місці ДТП працюють рятувальники і енергетики

Сьогодні, 26 листопада, на вул. Пухівській у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП.

За попередніми даними, водій Chevrolet не впорався з керуванням під час складних погодних умов і влетів у стовп. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Про постраждалих нічого невідомо.

На місці працюють рятувальники КАРС «Київська служба порятунку». Також на місце ДТП прибули енергетики, які відключають проводи від пошкодженої опори.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закритозранку 26 листопада через погіршення погодних умов.