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    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)

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    Водій Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у стовп - У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    Водій Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у стовп
    Фото: КАРС

    На місці ДТП працюють рятувальники і енергетики

    Сьогодні, 26 листопада, на вул. Пухівській у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП.

    За попередніми даними, водій Chevrolet не впорався з керуванням під час складних погодних умов і влетів у стовп. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Про постраждалих нічого невідомо.

    На місці працюють рятувальники КАРС «Київська служба порятунку». Також на місце ДТП прибули енергетики, які відключають проводи від пошкодженої опори.

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    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)
    У Києві Chevrolet зніс електроопору (фото)

    Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закритозранку 26 листопада через погіршення погодних умов.

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