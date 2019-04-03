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    У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)

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    Чоловік ударився об трамвай і його відкинуло на зустрічні рейки - У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)
    Чоловік ударився об трамвай і його відкинуло на зустрічні рейки
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм чоловік помер на місці

    У середу, 3 квітня, в Києві поблизу трамвайної зупинки «Національний Авіаційний університет» швидкісної лінії стався трагічний інцидент: попередньо, чоловік покінчив життя самогубством, зістрибнувши з пішохідного моста.

    Виклик на лінію 102 надійшов близько 15:50. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік піднявся на пішохідний міст, який проходить над лінією швидкісного трамвая, і зістрибнув вниз. У цей момент під мостом проїжджав трамвай. Чоловік ударився об електротранспорт і його відкинуло на зустрічні рейки. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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    Рух трамваїв паралізовано. Як повідомляє «Київпастранс», «з 15:40 затримується рух трамваїв №1 по просп. Комарова - вул. Василенка в обидва напрямки… Організовано рух автобусів №1т: вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка».

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    У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)
    У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)
    У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працює поліція.

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