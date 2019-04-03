У Києві чоловік стрибнув із моста під трамвай (фото, відео)



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Чоловік ударився об трамвай і його відкинуло на зустрічні рейки Фото: Інформатор

Від отриманих травм чоловік помер на місці

У середу, 3 квітня, в Києві поблизу трамвайної зупинки «Національний Авіаційний університет» швидкісної лінії стався трагічний інцидент: попередньо, чоловік покінчив життя самогубством, зістрибнувши з пішохідного моста.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 15:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік піднявся на пішохідний міст, який проходить над лінією швидкісного трамвая, і зістрибнув вниз. У цей момент під мостом проїжджав трамвай. Чоловік ударився об електротранспорт і його відкинуло на зустрічні рейки. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Перед вчинком загиблий залишив особисті речі, серед яких знайшли паспорт уродженця Києва 1983 року народження.

Рух трамваїв паралізовано. Як повідомляє «Київпастранс», «з 15:40 затримується рух трамваїв №1 по просп. Комарова - вул. Василенка в обидва напрямки… Організовано рух автобусів №1т: вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка».

На місці працює поліція.