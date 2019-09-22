У Києві чоловік впав із залізничного моста під авто



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У цей момент під мостом проїжджала Skoda служби таксі Uklon з пасажирами Фото: Андрій Шматов

Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду медиків

У неділю, 22 вересня, в Солом’янському районі столиці чоловік впав із залізничного моста. Він впав прямо на проїжджу частину вулиці Льва Толстого, під проїжджаючі автомобілі.

Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду медиків, – повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, все сталося близько 12:30. У цей момент під мостом проїжджала Skoda служби таксі Uklon з пасажирами. Водій побачив, як перед ним на дорогу впала людина і різко зупинився. Люди одразу викликали швидку допомогу, але медики нічим не змогли йому допомогти.

Загиблий отримав серйозні травми голови. На вигляд йому було близько 40 років. Був це нещасний випадок, самогубство або ж чоловіка хтось зіштовхнув з моста – з’ясовують криміналісти.

Нагадаємо, у Києві вранці 22 вересня на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобілів BMW 525 і Mercedes Sprinter.