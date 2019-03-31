У Києві чоловік викинувся з 16 поверху



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Травми чоловіка виявилися несумісними з життям – смерть настала миттєво

У Києві сталася жахлива трагедія. Після застілля, на вулиці Лариси Руденко 10 чоловік викинувся з вікна 16-го поверху.

Фотографії та відео з місця події публікує видання Інформатор.

На місці знаходилася сестра загиблого, від шоку вона ніяк не змогла прокоментувати, що відбувається. Відомо, що чоловік був 1988 року народження, його травми виявилися несумісними з життям – смерть настала миттєво.

Трагічний випадок стався близько 8:30 в суботу, 30 березня. За словами поліції, загиблий чоловік зі своїм другом розпивали спиртні напої. Після чого він викинувся з вікна 16 поверху житлового будинку за адресою вулиця Лариси Руденко, 10. Сестра загиблого перебувала в стані шоку і відмовилася коментувати даний інцидент.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» та слідчо-оперативна група. Точні деталі пригоди встановить слідство.

До слова, компанія одеситів викинула з вікна іноземця.