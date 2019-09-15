У Києві чоловік задушив рідного брата і сховав тіло на балконі



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Зловмисника затримали, ним виявився чоловік 1982 року народження Фото: Нацполіція

Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, тож, коли молодший брат заснув, старший взяв ремінь від швейної машинки та задушив ним родича

У Києві чоловік під час розпивання алкогольних напоїв задушив рідного брата та сховав тіло на балконі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Івашкевича виявлено мертвого господаря зі слідами механічної асфіксії, надійшло до поліції опівночі.

«Правоохоронці встановили, що 5 вересня нинішнього року у квартирі рідних брати розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла суперечка, тож, коли молодший брат заснув, старший взяв ремінь від швейної машинки та задушив ним родича. Після цього тіло потерпілого він витягнув на балкон та залишив оселю», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, ним виявився чоловік 1982 року народження, який ніде не працює та зловживає спиртним. У вчиненому він зізнався та розповів, що «знаряддя» злочину – ремінь - викинув у сміттєпровід.

«За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», - резюмується в повідомленні.