У Києві демонтують пункти вторсировини, що перетворились на звалища (фото, відео)

В одному з пунктів вторсировини невідомі особи забарикадувались всередині та чинили супротив

У Києві триває демонтаж пунктів приймання вторинної сировини, що були розміщені без дозвільних документів. Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» вже прибрали три великогабаритні металеві споруди в різних районах столиці. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Особисто я вітаю наявність пунктів, де кияни можуть здати на переробку папір, пластик, скло. Вважаю, що їх має бути якнайбільше, адже це екологічно правильна історія. Але не в тому випадку, коли такі пункти стоять незаконно, самовільно захоплюють територію навколо, біля них місяцями не прибирається сміття, збираються люди з асоціальною поведінкою, розпивають спиртне та заважають мешканцям. Такі пункти часто облаштовують навіть біля шкіл, у дворах багатоповерхівок, у місцях, де проходить багато людей. Ми отримуємо безліч скарг від жителів столиці», – сказав Ткаченко.

Уже демонтували три незаконні споруди, де власники облаштували пункти приймання вторсировини: на проспекті Науки, вулицях Іллєнка та Ползунова. Усі вони великогабаритні – кожна з них займала близько 20 кв. м землі.

Фахівці КП «Київблагоустрій» під час демонтажу застосували великогабаритну техніку –платформу-тягач.

«Пункт на Ползунова знаходився неподалік Центрального залізничного вокзалу. Там люди з асоціальною поведінкою облаштували звалище сміття. Розпочали демонтаж наші фахівці не одразу: невідомі особи забарикадувались всередині, чинили супротив. Змогли виконати законні вимоги завдяки співробітникам Нацполіції. До речі, їм велика подяка, що завжди допомагають нам проводити демонтаж незаконних споруд без ускладнень», – розповів в. о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко.

За його словами, роботи з демонтажу незаконних пунктів вторинної сировини продовжаться й надалі.

Офіційні пункти приймання вторинної сировини в Києві розміщені на інтерактивній карті ТОВ «Київміськвторресурси».