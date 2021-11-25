Комунальники звільняють тротуари в центрі Києві від майданчиків кафе (фото)

Фахівці КП «Київблагоустрій» вже демонтували два літні майданчики

Влада закликає власників кафе та ресторанів, де працювали тераси, якнайшвидше прибрати літні майданчики

До початку сезону активних снігопадів у Києві проведено інспекцію тротуарів щодо можливості проїзду спецтехніки. Літні майданчики біля закладів харчування, що заважають руху снігоприбиральних механізмів, підлягають демонтажу.

Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» розпочали звільнення тротуарів, зокрема, сьогодні прибрали на вулиці Малій Житомирській та Симона Петлюри. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, інформує пресслужба КМДА.

«Розуміючи, що бізнесу необхідна підтримка під час карантину, цьогоріч облаштування літнього майданчика коштувало символічну одну гривню. Проте, договори пайової участі, що дозволяють розміщення, завершилися ще 31 жовтня. У власників було два додаткових тижні, аби самостійно прибрати «літники». Конструкції, які залишились на вулицях, потрапляють у доручення на демонтаж», – сказав Ткаченко.

Він додав, що літні тераси також звужують тротуар та заважають його розчищенню від снігу.

Цього року в Києві законно працювали близько 750 відкритих майданчиків, що уклали з містом договори пайової участі на утримання об’єктів благоустрою.

Фахівці КП «Київблагоустрій» вже демонтували два літні майданчики: біля ресторану на вул. Малій Житомирській площею 22,5 кв. м та біля кав’ярні на вул. Симона Петлюри площею понад 20 кв. м.

«Звертаємося до власників кафе та ресторанів, де працювали тераси, – якнайшвидше прибрати конструкції, термін розміщення яких завершився. Інакше їх доведеться забирати на штрафмайданчик для тимчасового зберігання», – додав директор Департаменту міського благоустрою.

Нагадаємо, через карантинні обмеження цьогоріч літні майданчики розпочали роботу 1 травня, хоча монтувати конструкції місто дозволило з 15 квітня.

Як відомо, 23 листопада ввечері в Києві пішов перший сніг.

На дороги столиці вийшла спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Києві тепер можна онлайн.