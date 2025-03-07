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Кабмін встановив надбавку до зарплати за знання англійської: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кабмін встановив надбавку до зарплати за знання англійської: кого стосується
Визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під дію постанови потрапили працівники сфери освіти та науки та інші категорії

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання надбавки за володіння англійською мовою для окремих категорій осіб. Відразу після завершення війни розмір цієї надбавки становитиме 10% від окладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука та нардепа Олексія Гончаренка.

«Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10% посадового окладу», – зауважує Мельничук.

Які категорії потрапляють під дію постанови:

  • військовослужбовці-контрактники;
  • голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;
  • поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
  • особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;
  • прокурори;
  • керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі;
  • керівники державних наукових установ;
  • керівники закладів вищої освіти;
  • працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Нагадаємо, що у 2024 році заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат. Найбільше заробили ті урядовці, які працюють у сфері національної безпеки та енергетики, а найменше – ті, хто був призначений на свої посади наприкінці року.

До слова, у Міністерстві освіти і науки наголосили, що збільшення зарплат вчителям не має впливати на доплати. Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах. 

Як повідомлялося, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

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Теги: Кабмін гроші мова військові поліція прокурор зарплата зарплатня

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