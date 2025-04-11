Елітне військове середовище: Буданов пояснив, чому до ГУР потрапляє лише 1% кандидатів

Буданов: У середньому, із сотні кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки

У столиці з’явився перший публічний майданчик для відбору майбутніх розвідників. Тут кандидати проходитимуть співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби. Центр рекрутингу ГУР – ще один крок до прозорої взаємодії із суспільством і залучення найкращих до справи захисту національної безпеки. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує «Главком».

За його словами, ГУР – це передусім висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці. У середньому, із сотні кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки.

«Ретельний добір та ставка на якість – цілеспрямована стратегія, що дозволила сформувати елітне військове середовище. Результат такого підходу – дев’ять затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів», – розповів Буданов.

Він зазначив, що серед кандидатів ГУР шукає такі риси, як здатність адаптуватись, готовність до ризику та роботи на межі. Буданов переконаний, що завдяки роботі рекрутинговому центру зростатиме кількість охочих долучитися до служби в Головному управлінні розвідки, насамперед у підрозділах спеціального призначення.

Нагадаємо, Буданов зробив жорстку заяву, наголосивши, що українці, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можуть вважатися громадянами України. За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».