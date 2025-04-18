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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
Потяг курсуватиме через підвищений попит на поїздки у подільському напрямку
фото з відкритих джерел

З Києва поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня

«Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткового поїзда №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ. Він курсуватиме в пікові дні квітня і травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Коли відправлятиметься додатковий потяг:

  • з Києва поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня о 07:47 та прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 17:38;
  • у зворотному напрямку – того ж дня о 13:44, прибуття до Києва о 21:58.

Під час подорожі поїзд зупинятиметься на станціях: Вишневе, Козятин, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Хмельницький, Гречани.

Квитки у плацкартні, купейні вагони та СВ можна придбати у мобільному застосунку, на сайті чи у касах вокзалів «Укрзалізниці».

Нагадаємо, поблизу станції Путивль у вагоні потяга №115 Суми-Київ сталася пожежа. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.

Як відомо, «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят. 

Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ.

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Теги: Укрзалізниця Київ потяг Хмельниччина

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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
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