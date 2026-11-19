У «Київпастрансі» зазначають, що система пройшла тестування та працює в повноцінному режимі

У комунальному підприємстві «Київпастранс» впровадили новий функціонал для відстеження місцезнаходження наземного громадського транспорту в режимі онлайн. Він дає змогу відслідковувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів навіть під час повітряних тривог, коли стандартна супутникова навігація може працювати нестабільно. Про це повідомили в комунальному підприємстві, інформує «Главком».

За словами виконувачки обов’язків генерального директора «Київпастрансу» Тетяни Тараско, система використовує альтернативні джерела даних. Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з урахуванням маршруту, на якому курсує транспорт. Наразі, під час повітряних тривог, інформація про місцезнаходження транспортних засобів оновлюється кожні три хвилини.

До нового функціоналу підключили весь рухомий склад підприємства, який працює на маршрутах столиці. Це дає змогу диспетчерській службі безперервно контролювати роботу транспорту, а пасажирам – відстежувати його рух у розділі «Транспорт online» на офіційному вебсайті підприємства за посиланням.

У «Київпастрансі» зазначають, що система пройшла тестування та працює в повноцінному режимі. Водночас підприємство продовжує вдосконалювати функціонал і напрацьовує рішення для скорочення інтервалу оновлення інформації до 1-2 хвилин.

Нагадаємо, 17 листопада у столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї і тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують. Наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (п'ять не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути. Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену.