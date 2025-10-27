Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську

На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались до 100 людей

Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську внаслідок удару ворожого дрона

У Києві в понеділок, 27 жовтня, у Михайлівському соборі попрощалися із журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. Вони загинули у Краматорську внаслідок удару ворожого безпілотника «Ланцет». Про це 27 жовтня повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, шо на прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались орієнтовно до 100 людей. Це рідні, друзі та журналісти.

У Києві прощаються із загиблими від російського дрона журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, 27 жовтня 2025 року фото: Нікіта Галка/Суспільне

Колега загиблих журналістки та оператора з телеканалу також працює в прифронтових територіях Донецької та Сумської області.

«Розумію, яка небезпечна робота. Оленка була закохана в свою професію. Працювали разом на місцях прильотів, де отримав від неї декілька майстер-класів», – згадує воєнний кореспондент Олексій Барановський.

Що відомо про загиблих журналістів

За даними НСЖУ, Альона Грамова (Губанова) – журналістка з Донецької області, уродженка Єнакієвого, яка залишила професію фінансиста, щоб стати голосом свого краю. З 2021 року працювала воєнною кореспонденткою каналів державного іномовлення України. З перших днів повномасштабного вторгнення – у найгарячіших точках Донбасу. У 2023 році нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін, оператор з Краматорська, з 2022 року працював на телеканалах українського іномовлення. Йому було 33 роки.

Freedom у своєму зверненні наголосив: «Альона Грамова постійно працювала у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей, розповідала світові правду про те, як російські військові знищують її рідну Донеччину. Вона залишалася у Краматорську, щоб показувати, що переживають його люди».

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Також Національна спілка журналістів України закликала міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту.