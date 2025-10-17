У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі

На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські

До лікарні госпіталізували водія легковика та його 11-річного сина

У Шевченківському районі столиці, на вулиці Салютній, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Mercedes-Benz Sprinter та легковика BYD.

За попередніми даними, після зіткнення легкове авто відкинуло на тротуар, де в той момент перебували перехожі.

Внаслідок аварії постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. До лікарні госпіталізували водія легковика та його 11-річного сина. Також тілесні ушкодження отримали троє пішоходів, серед яких — жінка з півторарічною дитиною.

На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.