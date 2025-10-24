Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
Реконструкцію парку планують здійснити до кінця 2026 року
фото: з відкритих джерел

Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року

15 жовтня за результатами тендеру ТОВ «Автомагістраль-Південь» Департамент регіонального розвитку Київської ОДА замовив реконструкцію парку за 68 млн грн. Це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Про це пише «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року. Йдеться про реконструкцію парку відпочинку «Рудка», що на вулиці Парковій у Бородянці. За планом проєкту, в парку демонтують старі конструкції, зроблять нові тротуари, доріжки та побудують майданчики, також планується прокладання водопроводу, каналізації, електрики й освітлення.

Крім цього, в парку займатимуться архітектурно-будівельними роботами та озелененням території. Відомо, що у серпні цього року КО БСР «Благоустрій-Бородянка» замовив у «Будівельної компанії «Хортіс» ремонт пішохідних зон у парку «Рудка». Сума цього замовлення склала 4,72 млн грн. Також був проєкт на 1,40 млн грн, який замовили в ТОВ «Оксі-К», його фінансуватиме держава. До того ж ціна може змінюватися в умовах інфляції, тому договір передбачає додаткові кошти, його основна ціна складає 1,93 млн.

Департамент регіонального розвитку Київської ОДА замовив реконструкцію парку за 68 млн грн
Департамент регіонального розвитку Київської ОДА замовив реконструкцію парку за 68 млн грн
фото: «Наші гроші»

Щодо згаданих раніше лавок, то за інформацією про ціни на матеріальні ресурси, департамент замовив паркові лавки «URB.SM.22–2» по 26 760 грн за одиницю. Водночас компанія «Urbanism» відповіла «Нашим грошам» та погодилася продати їх по 15 100 грн/шт, це на 44 % дешевше. Також серед замовлень є паркові широкі двосторонні лавки «URB.SM24–1», їх замовили за 30 660 грн/шт, одна компанія готова їх продати за 24 200 грн/шт, що на 21 % дешевше.

Крім цього є інформація і про інші замовлення, а саме:

  • поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 по 390 грн/кг – інші компанії пропонують їх за 230–257 грн/кг;
  • невідома терасна дошка 30 мм по 2 777 грн/кв. м – інші продають схожі дошки за 975 грн/кв та по 1 480 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

Враховуючи різницю в цінах, на цих позиціях можна було заощадити понад мільйон гривень. А інші придбані матеріали не мали зазначених характеристик, що може свідчити про завищення цін.

Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року
Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року
фото: «Наші гроші»

Також у кошторисі зазначено про середньомісячну заробітну плату на одного робітника, який працюватиме в режимі повної зайнятості. Вона складає 25 088 грн. Водночас за даними Пенсійного фонду, середня зарплата для обчислення пенсії нижчий – 19 813 грн, а середня зарплата за показниками сайтів із пошуку роботи для вакансій у будівельній галузі складає – 40 000 грн.

Тож можна зробити припущення, що робітникам платитимуть половину зарплати на місця, але тоді зарплатний фонд мав би складати не 4,60 млн грн, а 7,34 млн грн. А нестачу цієї суми можуть потім виплачувати у «конвертах». Департамент регіонального розвитку Київської ОДА, який розпочав вищеописаний проєкт очолює Олег Кравченко. Відповідальним за закупівлі є Олександр Волохонський. А головою Київської ОДА є Микола Калашник.

Раніше «Главком» розповідав про те, що уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях. Кабмін спрямував понад 700 млн грн на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.

Читайте також:

Теги: будівництво війна гроші Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
16 жовтня, 15:04
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Штурм Покровська: головна дилема російської армії
6 жовтня, 11:47
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
Чи наблизять мир українські ракети
Чи наблизять мир українські ракети
29 вересня, 07:15
Культ особистості в культі матрьошки як частина російської культури, що відтворюється кожним наступним поколінням громадян РФ
«Альо, Тамбов?». Що думають росіяни про війну та українців інтерв’ю
13 жовтня, 12:25
Зеленський: Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів
Зеленський погодив нові операції СБУ
8 жовтня, 14:25
Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
3 жовтня, 18:24
Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
14 жовтня, 12:18
Володимир Гранат відомий за виступами за московські «Динамо» та «Спартак»
Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»
20 жовтня, 14:54

Новини

На Київщині чоловік знайшов нерозірваний «шахед» у кукурудзяному полі (відео)
На Київщині чоловік знайшов нерозірваний «шахед» у кукурудзяному полі (відео)
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua