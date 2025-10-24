Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн

Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року

15 жовтня за результатами тендеру ТОВ «Автомагістраль-Південь» Департамент регіонального розвитку Київської ОДА замовив реконструкцію парку за 68 млн грн. Це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Про це пише «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Відповідний проєкт планують здійснити до кінця 2026 року. Йдеться про реконструкцію парку відпочинку «Рудка», що на вулиці Парковій у Бородянці. За планом проєкту, в парку демонтують старі конструкції, зроблять нові тротуари, доріжки та побудують майданчики, також планується прокладання водопроводу, каналізації, електрики й освітлення.

Крім цього, в парку займатимуться архітектурно-будівельними роботами та озелененням території. Відомо, що у серпні цього року КО БСР «Благоустрій-Бородянка» замовив у «Будівельної компанії «Хортіс» ремонт пішохідних зон у парку «Рудка». Сума цього замовлення склала 4,72 млн грн. Також був проєкт на 1,40 млн грн, який замовили в ТОВ «Оксі-К», його фінансуватиме держава. До того ж ціна може змінюватися в умовах інфляції, тому договір передбачає додаткові кошти, його основна ціна складає 1,93 млн.

Щодо згаданих раніше лавок, то за інформацією про ціни на матеріальні ресурси, департамент замовив паркові лавки «URB.SM.22–2» по 26 760 грн за одиницю. Водночас компанія «Urbanism» відповіла «Нашим грошам» та погодилася продати їх по 15 100 грн/шт, це на 44 % дешевше. Також серед замовлень є паркові широкі двосторонні лавки «URB.SM24–1», їх замовили за 30 660 грн/шт, одна компанія готова їх продати за 24 200 грн/шт, що на 21 % дешевше.

Крім цього є інформація і про інші замовлення, а саме:

поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 по 390 грн/кг – інші компанії пропонують їх за 230–257 грн/кг;

невідома терасна дошка 30 мм по 2 777 грн/кв. м – інші продають схожі дошки за 975 грн/кв та по 1 480 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

Враховуючи різницю в цінах, на цих позиціях можна було заощадити понад мільйон гривень. А інші придбані матеріали не мали зазначених характеристик, що може свідчити про завищення цін.

Також у кошторисі зазначено про середньомісячну заробітну плату на одного робітника, який працюватиме в режимі повної зайнятості. Вона складає 25 088 грн. Водночас за даними Пенсійного фонду, середня зарплата для обчислення пенсії нижчий – 19 813 грн, а середня зарплата за показниками сайтів із пошуку роботи для вакансій у будівельній галузі складає – 40 000 грн.

Тож можна зробити припущення, що робітникам платитимуть половину зарплати на місця, але тоді зарплатний фонд мав би складати не 4,60 млн грн, а 7,34 млн грн. А нестачу цієї суми можуть потім виплачувати у «конвертах». Департамент регіонального розвитку Київської ОДА, який розпочав вищеописаний проєкт очолює Олег Кравченко. Відповідальним за закупівлі є Олександр Волохонський. А головою Київської ОДА є Микола Калашник.

