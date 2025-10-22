Головна Київ Новини
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
фото: Oleksandr Gusev

У Києві зафіксовані численні руйнування та постраждалі через обстріли російських дронів-камікадзе

Вранці 22 жовтня житловий будинок на Печерську зазнав пошкоджень унаслідок падіння ворожого дрона-камікадзе “шахед”. Вибухова хвиля вибила шибки та пошкодила фасад будівлі, постраждали також мешканці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотографа Олександра Гусєва.

Дрон-камікадзе влучив у житловий будинок на Печерську
фото: Oleksandr Gusev

«По всьому Києву фіксується низка руйнувань – згорілі автомобілі, пошкоджені оселі та інфраструктура. У під’їзді пошкодженого будинку на Печерську розкидані уламки обшивки дрону, скла, запах диму й пил, що ще не встигає осісти. Місто прокинулося серед вибухів і сирен. Є загиблі й поранені… », – додав Олександр Гусєв.

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські окупанти завдали удару по Київській області. Внаслідок влучання у приватний будинок у селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження та її двоє дітей – шестимісячне немовля і дванадцятирічна дівчинка.

Під час повітряних тривог у Києві неодноразово виникають ситуації, коли доступ до укриттів для мешканців обмежують або блокують. Журналістка Юлія Кирієнко повідомила, що під час останньої тривоги чергова комунального підприємства «Київпастранс» намагалася вигнати її та її дитину зі сховища.

місто будинок пожежа Київ війна дрон

