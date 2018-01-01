У Києві додатково відкривають 30 пунктів обігріву
- Сьогодні, 03:56
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19 пунктів обігріву працюватимуть у цілодобовому режимі
Пункти обігріву розташовані в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних підрозділах департаменту соцполітики
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці через різке зниження температури розгорнуто ще 30 пунктів обігріву.
Про це йдеться у повідомленні на сайті мерії.
«З 23 січня у всіх районах столиці розгорнуто ще 30 пунктів обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв'язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня (23 січня, - ред)», – зазначили в КМДА.
Пункти обігріву розташовані в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних підрозділах департаменту соціальної політики. У такий пункт обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.
У мерії уточнюють, що 19 пунктів обігріву працюватимуть у цілодобовому режимі.
Нагадаємо, минулого тижня на під'їздах до Києва розгорнули сім пунктів обігріву для водіїв.