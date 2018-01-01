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    На під'їздах до Києва розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв

    Із 9 години ранку в’їзд великовагового транспорту до столиці обмежений
    Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва обмежено з 9:00 18 січня. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на в’їздах до
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    Пункт обігріву для водіїв
    Пункт обігріву для водіїв

    Із 9 години ранку в’їзд великовагового транспорту до столиці обмежений

    Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва обмежено з 9:00 18 січня.

    Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

    За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на в’їздах до столиці розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв на випадок тривалого снігопаду.

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    «Із 9:00 ми обмежили в’їзд транспорту до Києва. Будемо моніторити ситуацію і приймати оперативні рішення залежно від погодних умов і стану транспортного руху в місті», – сказав заступник голови КМДА.

    Аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

    Киян просимо не користуватися особистим авто, а за можливості – надавати перевагу громадському транспорту.

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    Київ КМДА
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