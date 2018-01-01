На під'їздах до Києва розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв

Із 9 години ранку в’їзд великовагового транспорту до столиці обмежений

Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва обмежено з 9:00 18 січня. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на в’їздах до



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Пункт обігріву для водіїв

Із 9 години ранку в’їзд великовагового транспорту до столиці обмежений

Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва обмежено з 9:00 18 січня.

Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на в’їздах до столиці розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв на випадок тривалого снігопаду.

«Із 9:00 ми обмежили в’їзд транспорту до Києва. Будемо моніторити ситуацію і приймати оперативні рішення залежно від погодних умов і стану транспортного руху в місті», – сказав заступник голови КМДА.

Аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

Киян просимо не користуватися особистим авто, а за можливості – надавати перевагу громадському транспорту.