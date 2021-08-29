В Одесі за сутички з правоохоронцями покарають понад 60 людей

Одеські поліцейські притягують до відповідальності 61 особу, що влаштували бійку з правоохоронцями

Серед затриманих — 15 людей віком від 18 до 25 років

Одеські поліцейські притягнуть до відповідальності 61 громадянина, які 28 серпня влаштували бійку з правоохоронцями після «Маршу рівності». Внаслідок цього майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Там нагадують, що вчора, 28 серпня, після завершення «Маршу рівності» в центрі міста група невдоволених акцією молодих чоловіків напала на правоохоронців. Вони застосували сльозогінний газ.

Правопорушників доставили до відділку поліції. Серед затриманих — 15 людей віком від 18 до 25 років. Слідчі вже готуються оголосити їм підозри, після чого суд обере запобіжні заходи.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Ще стосовно 46 людей, серед яких 12 неповнолітніх, склали адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція передбачає штраф від 51 до 119 гривень, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Батьків підлітків притягнули до відповідальності, згідно зі ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Адмінкодексу. Санкція передбачає попередження або штраф від 850 до 1 700 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на ЛГБТ-акцію вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.