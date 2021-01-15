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    У Києві екскаватор пошкодив газопровід: без газу залишились десятки будинків (фото)

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    Ремонтні бригади&nbsp;ліквідували аварію та відновили газопостачання - У Києві екскаватор пошкодив газопровід: без газу залишились десятки будинків (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували аварію та відновили газопостачання
    Фото: Київгаз

    До посилення морозів газопостачання будинків було відновлено

    У четвер, 14 січня, по вул. П. Радченка у Солом’янському районі екскаватор будівельної компанії пошкодив розподільчий газопровід середнього тиску. Аварійна газова служба 104 «Київгазу» оперативно локалізувала витік газу, повідомляє пресслужба «Київгазу».

    Через пошкодження та необхідність проведення ремонтно-відновлювальних робіт без газопостачання залишилося 23 приватних будинки.

    «Ми залучили чотири підрозділи до ремонтних робіт, щоб якнайшвидше ліквідувати аварію та відновити газопостачання до всіх будинків, адже синоптики прогнозують погіршення погодних умов», - повідомили в «Київгазі».

    Газорозподіл до будинків був відновлений.

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    У Києві екскаватор пошкодив газопровід: без газу залишились десятки будинків (фото)
    У Києві екскаватор пошкодив газопровід: без газу залишились десятки будинків (фото)

    Як повідомлялося, 13 січня в Обухові сталося пошкодження електрокабелю, у зв’язку з чим у трьох житлових дев’ятиповерхових будинках було відключено електропостачання, водопостачання та вийшла з ладу опалювальна система.

    Теги: Київ газ ремонт аварія
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