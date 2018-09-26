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    У Києві електричка переїхала чоловіка, який ішов у навушниках

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    На місці працювала слідча група - У Києві електричка переїхала чоловіка, який ішов у навушниках
    Фото: Еспресо
    На місці працювала слідча група

    Чоловік ішов по колії у навушниках і не чув сигнал потяга

    У вівторок, 25 вересня, у Дніпровському районі Києва міська електричка збила на смерть чоловіка, який ішов по колії.

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Лікарі «швидкої», що прибули на місце події, лише констатували смерть 33-річного чоловіка.

    Біля загиблого лежали навушники, тож, скоріше за все, через прослуховування музики чоловік не чув сигнал потяга, що наближався.

    На місці працювала слідча група, яка з'ясує всі обставини даної події.

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    У Києві електричка переїхала чоловіка, який ішов у навушниках
    У Києві електричка переїхала чоловіка, який ішов у навушниках
    У Києві електричка переїхала чоловіка, який ішов у навушниках

    Як повідомлялося, 24 вересня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода: автівка збила підлітка на моторолері.

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