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    В Одесі чоловік загинув під колесами потягу

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    Машиніст поїзда подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося - В Одесі чоловік загинув під колесами потягу
    Машиніст поїзда подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося
    фото УНІАН

    Подія сталася на станції Одеса-Поїзна

    В Одесі пасажирський потяг смертельно травмував чоловіка, який сидів на коліях. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Подія сталася на станції Одеса-Поїзна. «За словами машиніста пасажирського поїзда, він побачив людину, яка сиділа на залізничних коліях, подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події», – сказано в повідомленні.

    Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Особа загиблого встановлюється. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    Як повідомили в соціальних мережах очевидці, чоловіка смертельно травмував потяг «Одеса-Ужгород». Зазначається, що поруч з невідомим була пляшка з недопитим спиртним.

    Нагадаємо, на Одещині 18-річний юнак загинув під колесами потяга. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями Перельоти та Балта о 02:00.

    До слова, в Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки.

    Теги: трагедія Одеса вбивство потяг чоловік
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    В Одесі чоловік загинув під колесами потягу