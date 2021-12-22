У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)

Причини двох пожеж встановлюватимуть правоохоронці

У вівторок, 21 грудня, столичні вогнеборці ліквідували пожежу в котельні спортивного залу та у складських приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, о 16:38 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Баренбойма, 11 у Голосіївському районі столиці. Як виявилося, горіла одноповерхова будівля котельні спортивного залу розмірами 20 на 30 м.

Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 17:25. Під час гасіння пожежі з приміщення було виведено на безпечну відстань 20 чоловік персоналу.

На місці події було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Ліквідація пожежі у котельні спортзалу

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

О 15:30 сталась пожежа на вул. Залізняка у Святошинському районі столиці. Як виявилося, в одноповерховому металевому складському приміщенні сталося загоряння дерев'яних котушок з кабелями на площі 20 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 15:57.

На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення займання встановлюється.