У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)
Причини двох пожеж встановлюватимуть правоохоронці
У вівторок, 21 грудня, столичні вогнеборці ліквідували пожежу в котельні спортивного залу та у складських приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, о 16:38 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Баренбойма, 11 у Голосіївському районі столиці. Як виявилося, горіла одноповерхова будівля котельні спортивного залу розмірами 20 на 30 м.
Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 17:25. Під час гасіння пожежі з приміщення було виведено на безпечну відстань 20 чоловік персоналу.
На місці події було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
О 15:30 сталась пожежа на вул. Залізняка у Святошинському районі столиці. Як виявилося, в одноповерховому металевому складському приміщенні сталося загоряння дерев'яних котушок з кабелями на площі 20 кв. м.
Пожежу було ліквідовано о 15:57.
На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення займання встановлюється.