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    У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)

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    Пожежа у складському приміщенні охопила 20 кв. м - У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)
    Пожежа у складському приміщенні охопила 20 кв. м
    фото: ДСНС

    Причини двох пожеж встановлюватимуть правоохоронці

    У вівторок, 21 грудня, столичні вогнеборці ліквідували пожежу в котельні спортивного залу та у складських приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, о 16:38 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Баренбойма, 11 у Голосіївському районі столиці. Як виявилося, горіла одноповерхова будівля котельні спортивного залу розмірами 20 на 30 м.

    Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 17:25. Під час гасіння пожежі з приміщення було виведено на безпечну відстань 20 чоловік персоналу.

    На місці події було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Ліквідація пожежі у котельні спортзалу
    Ліквідація пожежі у котельні спортзалу

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    О 15:30 сталась пожежа на вул. Залізняка у Святошинському районі столиці. Як виявилося, в одноповерховому металевому складському приміщенні сталося загоряння дерев'яних котушок з кабелями на площі 20 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано о 15:57.

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    У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)
    У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)
    У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)
    фото: ДСНС

    На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіли склади і котельня спортзалу (фото)