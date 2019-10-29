У дворі будинку на Березняках згорів автомобіль



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Рятувальники оперативно ліквідували загорання автівки

У ніч на вівторок, 29 жовтня, у дворі 16-поверхового будинку на б-р. Бучми, 8 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) зайнявся припаркований автомобіль Chevrolet. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 03:11.

На місце події було направлено чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

О 03:36 займання було ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття капота та праву фару.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».

28 жовтня близько 13:30 сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі столиці.

Минулого тижня (з 21 по 27 жовтня) столичні вогнеборці ліквідували 116 пожеж. За даний період на пожежах загинуло 2 людини, травмовано 6 та врятовано 4 людини.