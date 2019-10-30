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    Новини

    У Києві автомобіль в'їхав у стовп і загорівся

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    <p>Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа</p> - У Києві автомобіль в'їхав у стовп і загорівся

    Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа

    Фото: Kamelchuk, Facebook

    ДТП сталася на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект

    У вівторок ввечері, 29 жовтня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загорівся автомобіль.

    Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    Зазначається, що ДТП сталася на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект. Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа.

    На місці події працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деталі ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, за минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.

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