У Києві автомобіль в'їхав у стовп і загорівся



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Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа Фото: Kamelchuk, Facebook

ДТП сталася на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект

У вівторок ввечері, 29 жовтня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загорівся автомобіль.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

Зазначається, що ДТП сталася на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект. Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа.

На місці події працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деталі ДТП встановлюються.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.