У Києві горів Бессарабський ринок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ГУ ДСНС в м.Київ У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа

Інформації про постраждалих поки немає

Сьогодні, 25 вересня, о 19:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в побутовому приміщенні в підвалі Бесарабського ринку.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши до місця події, вогнеборці відразу ж приступили до розвідки та гасіння пожежі.

Вже о 19:42 пожежу на площі 15 кв. м бійці локалізували, а о 20:15 – ліквідували.

На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Причина виникнення займання встановлюється.