У Києві горів Бессарабський ринок
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Фото: ГУ ДСНС в м.Київ
У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа
Інформації про постраждалих поки немає
Сьогодні, 25 вересня, о 19:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в побутовому приміщенні в підвалі Бесарабського ринку.
До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Прибувши до місця події, вогнеборці відразу ж приступили до розвідки та гасіння пожежі.
Вже о 19:42 пожежу на площі 15 кв. м бійці локалізували, а о 20:15 – ліквідували.
Фото: ГУ ДСНС в м.Київ
На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав.
Причина виникнення займання встановлюється.