Пожежа під Києвом: рятувальники виявили тіло чоловіка

Загинув власник будівлі, в якій сталась пожежа

3 лютого ввечері сталася пожежа у смт Гостомель. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 18:35.

На місце виклику було направлено рятувальників 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 53 Державного пожежно-рятувального поста смт Гостомель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вогнеборці встановили, що горить дах господарчої будівлі.

Під час розвідки рятувальниками було виявлено тіло загиблого власника.

Пожежу було локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.

На місці події працювали дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 3 лютого близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Горіло реанімаційне відділенні, загинули троє хворих та лікарка. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні.

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району. В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.