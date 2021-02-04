Пожежа під Києвом: рятувальники виявили тіло чоловіка
Загинув власник будівлі, в якій сталась пожежа
3 лютого ввечері сталася пожежа у смт Гостомель. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 18:35.
На місце виклику було направлено рятувальників 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 53 Державного пожежно-рятувального поста смт Гостомель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Вогнеборці встановили, що горить дах господарчої будівлі.
Під час розвідки рятувальниками було виявлено тіло загиблого власника.
Пожежу було локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.
На місці події працювали дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 3 лютого близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Горіло реанімаційне відділенні, загинули троє хворих та лікарка. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні.
Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.
2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району. В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.