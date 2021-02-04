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    Пожежа під Києвом: рятувальники виявили тіло чоловіка

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    Пожежа сталась у господарчій будівлі - Пожежа під Києвом: рятувальники виявили тіло чоловіка
    Пожежа сталась у господарчій будівлі
    Фото: ДСНС

    Загинув власник будівлі, в якій сталась пожежа

    3 лютого ввечері сталася пожежа у смт Гостомель. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 18:35.

    На місце виклику було направлено рятувальників 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 53 Державного пожежно-рятувального поста смт Гостомель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вогнеборці встановили, що горить дах господарчої будівлі.

    Під час розвідки рятувальниками було виявлено тіло загиблого власника.

    Пожежу було локалізовано о 18:57 та повністю ліквідовано о 19:29.

    На місці події працювали дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 3 лютого близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Горіло реанімаційне відділенні, загинули троє хворих та лікарка. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. 

    Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

    2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району. В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники
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