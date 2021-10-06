Доба на Донбасі: окупанти шість разів зривали «тишу», є поранений

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об’єднаних сил шість разів порушували режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше, за добу 2 жовтня, бойовики 11 разів порушували «тишу» на Донбасі, одного українського військового поранено. Тричі окупанти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.