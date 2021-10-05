Зірка «Стар Трек» стане новим «космічним» туристом компанії Blue Origin

Новий політ компанії Джефа Безоса запланований на 12 жовтня

Космічна компанія Blue Origin 4 жовтня оголосила склад екіпажу другого суборбітального космічного польоту. У ньому візьме участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичного серіалу «Зоряний шлях». Про це повідомила пресслужба Blue Origin.

Шетнер 60 років працює актором, продюсером, режисером і сценаристом. Популярність він здобув після ролі капітана Кірка в науково-фантастичному серіалі 1960-х років «Зоряний шлях». Зараз Шетнер працює ведучим і продюсером на History Channel.

«Я багато вже чував про космос. І зараз користаюсь можливістю, щоб побачити його на власні очі», – цитує Blue Origin Шетнера.

У разі успішного польоту Blue Origin він стане найстарішою людиною, яка побуває в космосі.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 – Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

Окрім Шетнера, на New Shepard полетять Кріс Бошвізен – співзасновник космічної компанії Planet Labs, Глен де Вріз – співзасновник компанії з проведення клінічних випробувань Medidata Solutions, а також Одрі Пауерс – віцепрезидентка Blue Origin з питань польотів.

Другий космічний політ корабля Blue Origin має відбутися 12 жовтня о 10:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом). На борту New Shepard, окрім космічних туристів, розмістять тисячі листівок від фундації компанії Club for the Future, яка займається популяризацією технічної освіти серед дітей.

Варто відзначити, що компанія Blue Origin належить засновнику Amazon та одному з найбагатших людей світу Джефу Безосу.

Нагадаємо, у липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше полетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж із чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard із вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

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