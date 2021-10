Зірка «Стар Трек» стане новим «космічним» туристом компанії Blue Origin

Космічна компанія Blue Origin 4 жовтня оголосила склад екіпажу другого суборбітального космічного польоту. У ньому візьме участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичного серіалу «Зоряний шлях». Про це повідомила пресслужба Blue Origin.

Шетнер 60 років працює актором, продюсером, режисером і сценаристом. Популярність він здобув після ролі капітана Кірка в науково-фантастичному серіалі 1960-х років «Зоряний шлях». Зараз Шетнер працює ведучим і продюсером на History Channel.

«Я багато вже чував про космос. І зараз користаюсь можливістю, щоб побачити його на власні очі», – цитує Blue Origin Шетнера.

У разі успішного польоту Blue Origin він стане найстарішою людиною, яка побуває в космосі.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8