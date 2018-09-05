У Києві хочуть відокремити смуги громадського транспорту бар’єрами



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Делініатори для смуг громадського транспорту

До голосування допущено проект Громадського бюджету про встановлення делініаторів для смуг громадського транспорт

Одним із проектів Громадського бюджету, за які зараз відбувається голосування киян, пропонується відокремити смугу громадського транспорту делініатором висотою близько 10 см, щоб водії автомобілів не заїжджали і не паркувались на цих смугах.

Автор проекту Андрій Косецький пропонує встановити делініатори на вулицях Жилянській, Антоновича і на Чоколовському бульварі.

У проекті зазначається, що виділені смуги громадського транспорту формально досі не виконують своєї функції через масове порушення водіями правил дорожнього руху.

«Пропонуємо встановити фізичні бар’єри (делініатори), що ускладнюють заїзд на смугу громадського транспорту для легкових авто… Ми обрали проблемні місця, де найчастіше смуги ГТ зайняті автомобілями. Протягом перших тижнів після встановлення делініаторів, варто сфокусувати увагу служб, що будуть займатись штрафами та евакуацією авто», - йдеться в описі проекту.

На думку авторів проекту, встановлення делініаторів дасть змогу збільшити середню швидкість руху громадського транспорту в проблемних місцях.

Очікуване фінансування з бюджету міста становить 1,0824 млн грн.

Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк».