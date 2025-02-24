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Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ: з'явилися відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ: з'явилися відео
Дрони атакували Рязанський НПЗ вночі 24 лютого
скриншот з відео

БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року

У ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. Повідомляється, що безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод, який входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. 

За попередніми даними, на території підприємства сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.

Вранці атаку прокоментував губернатор регіону Павло Малков. За його словами, було знищено два БпЛА. «Через падіння уламків сталось займання на території одного підприємства», – каже влада Рязанської області.

Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ: з'явилися відео фото 1

БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

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Теги: пожежа нафтопродукти завод дизельне пальне дрон

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