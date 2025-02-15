Пожежу на конфайнменті ЧАЕС локалізовано

Гринчук: Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється

Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини

Рятувальники локалізували пожежу на новому безпечному конфайнменті (НБК) на Чорнобильській АЕС. Про це у Facebооk написала міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

«О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах», – повідомила Гринчук.

Також Гринчук зазначає, що дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.

«Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем», – підсумувала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.