Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю

Із квартири жінки постійно йшов сморід

У Павлограді на Дніпропетровщині під час розчищення квартири від сміття під горою непотребу комунальники знайшли 86-річну власницю помешкання. Сусіди не бачили жінку декілька днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розказала голова обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Людмила Шишкіна, з оселі текла вода, й для того, щоб сантехніки змогли усунути проблему, треба було очистити приміщення від сміття.

«Муніципальна варта, хлопчики, вивели її, зняли й викликали швидку допомогу. Її відвезли в лікарню, в психіатричне відділення», – сказала жінка.

10 комунальників розчищали квартиру протягом двох днів. Для цього задіяли підйомний кран та трактором вивезли сім повних причепів сміття, розповіла начальниця дільниці комунального підприємства Ольга Пасюгіна.

«Двері у квартиру були відчинені, коли я туди приїхала, але зайти у квартиру не було можливості. Можна було тільки просунути руку і взяти якесь сміття в руки», – розказала вона.

За словами голови ОСББ, вона неодноразово намагалася поговорити з донькою власниці квартири, але це не дало жодних результатів.

«Дочка мене заблокувала в телефоні, щоб я їй не надзвонювала і не казала, що там з бабусечкою відбувається. Вона це якось ігнорувала», – зазначила Людмила.

Із квартири жінки постійно йшов сморід, розповіла мешканка багатоповерхівки Тетяна Черниш. За її словами, також сім років тому в оселі була пожежа через займання сміття.

«Вона все життя тягне сміття до квартири – зі смітників та звідки завгодно. У нас через це з'явилися таргани й миші – чого тільки не було», – розказала жінка.

Родичі власниці квартири говорити на камеру вони відмовились. Онука повідомила: зараз жінка під наглядом рідних.

Раніше у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі.

Нагадаємо, у Черкасах жінка не може потрапити до квартири через купу свого мотлоху. Вона спить просто у тамбурі або на сходах