Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви
Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки
скріншот з відео

Наразі причина авіакатастрофи не відома

У Філадельфії, штат Пенсильванія, розбився невеликий літак. Він впав поблизу торгового центру, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє FoxNews.

Зазначається, що літак при падінні зачепив кілька будівель і автомобілів. Він впав біля торгового центру у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта після 6 вечора за місцевим часом.

Повідомляється, що є численні жертви.

На відео аварії видно сильну задимленість, уламки розкидало на парковці торгового центру.

Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки.

За попередніми даними, на борту літака перебували двоє людей. Наразі їхній стан невідомий, як і причина авіакатастрофи.

Літак, який впав у Філадельфії, це медичний борт Learjet 55. Він розбився невдовзі після зльоту.

«Літак Learjet 55 розбився близько 18:30 за місцевим часом у п'ятницю, 31 січня, після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. На борту було двоє людей. Літак прямував до Національного аеропорту Спрингфілд-Бренсон у Міссурі», – йдеться в повідомленні.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зробив офіційну заяву у соцмережі X.

«Ми пропонуємо всі наявні ресурси штату для реагування на катастрофу малого приватного літака у північно-східній Філадельфії. Ми продовжимо надавати оновлення, щойно з’явиться більше інформації», – написав Шапіро.

Авіатроща сталася за кілька днів після того, як пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk поблизу національного аеропорту Рейгана, загинули 67 людей.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

Читайте також:

Теги: пожежа США авіакатастрофа літак смерть аеропорт відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США потрібен острів Гренландія через міжнародну безпеку
Енергоресурси Гренландії: чи є вони істинною причиною інтересу Трампа?
25 сiчня, 09:35
На Прикарпатті дитина померла від ускладнень Covid-19: матері загрожує ув'язнення
На Прикарпатті дитина померла від ускладнень Covid-19: матері загрожує ув'язнення
3 сiчня, 18:52
Зліва – стара версія королівського герба Данії. Справа – оновлена, із символічними зображеннями білого ведмедя і барана
Король Данії змінив королівський герб після заяв Трампа про намір купити Гренландію
7 сiчня, 05:38
Від колишнього музею лишилось лише згарище
У Каліфорнії вогонь знищив «єдиний у світі» музей кроликів
10 сiчня, 16:16
Словацький школяр з українською стрічкою на одязі – Симон Оманік
Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни
13 сiчня, 23:01
Наслідки пожежі через вибух гранати
У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
17 сiчня, 02:52
Меланія Трамп (ліворуч) вже порушувала чайну церемонію й не була присутня на традиційній зустрічі із чинною першою леді
Меланія Трамп відмовилася від чаювання з Джилл Байден
17 сiчня, 22:08
У «МакДональдз» запевнили, що вже працюють над усуненням наслідків обстрілу
Від ракетної атаки росіян постраждав найстаріший в Україні McDonald's
18 сiчня, 20:50
Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року
«Пів року без мами, як це?». Донька, онуки та українці з усіх усюд записали щемливе відео про Ірину Фаріон
19 сiчня, 14:02

Соціум

У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви
У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви
Японське місто виставило охорону, аби стримати натовпи туристів
Японське місто виставило охорону, аби стримати натовпи туристів
Квитки на Євробачення розкупили за лічені хвилини: яка їхня вартість
Квитки на Євробачення розкупили за лічені хвилини: яка їхня вартість
У Німеччині засуджено вбивцю 9-річної українки
У Німеччині засуджено вбивцю 9-річної українки
У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал
У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал
На Землі стрімко піднімається один із континентів
На Землі стрімко піднімається один із континентів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
121K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
96K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
36K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
35K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці

Новини

1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Вчора, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:11

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua