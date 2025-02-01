У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви

Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки

Наразі причина авіакатастрофи не відома

У Філадельфії, штат Пенсильванія, розбився невеликий літак. Він впав поблизу торгового центру, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє FoxNews.

Зазначається, що літак при падінні зачепив кілька будівель і автомобілів. Він впав біля торгового центру у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта після 6 вечора за місцевим часом.

Повідомляється, що є численні жертви.

На відео аварії видно сильну задимленість, уламки розкидало на парковці торгового центру.

Чергова авіатроща в США



Літак впав на будинки біля торгового центру у Філадельфії, штат Пенсільванія pic.twitter.com/weQJjck5QL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки.

За попередніми даними, на борту літака перебували двоє людей. Наразі їхній стан невідомий, як і причина авіакатастрофи.

Літак, який впав у Філадельфії, це медичний борт Learjet 55. Він розбився невдовзі після зльоту.

«Літак Learjet 55 розбився близько 18:30 за місцевим часом у п'ятницю, 31 січня, після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. На борту було двоє людей. Літак прямував до Національного аеропорту Спрингфілд-Бренсон у Міссурі», – йдеться в повідомленні.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зробив офіційну заяву у соцмережі X.

«Ми пропонуємо всі наявні ресурси штату для реагування на катастрофу малого приватного літака у північно-східній Філадельфії. Ми продовжимо надавати оновлення, щойно з’явиться більше інформації», – написав Шапіро.

Авіатроща сталася за кілька днів після того, як пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk поблизу національного аеропорту Рейгана, загинули 67 людей.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.