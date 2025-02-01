У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про численні жертви
Наразі причина авіакатастрофи не відома
У Філадельфії, штат Пенсильванія, розбився невеликий літак. Він впав поблизу торгового центру, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє FoxNews.
Зазначається, що літак при падінні зачепив кілька будівель і автомобілів. Він впав біля торгового центру у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта після 6 вечора за місцевим часом.
Повідомляється, що є численні жертви.
На відео аварії видно сильну задимленість, уламки розкидало на парковці торгового центру.
Чергова авіатроща в США
Літак впав на будинки біля торгового центру у Філадельфії, штат Пенсільванія pic.twitter.com/weQJjck5QL
Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки.
За попередніми даними, на борту літака перебували двоє людей. Наразі їхній стан невідомий, як і причина авіакатастрофи.
Літак, який впав у Філадельфії, це медичний борт Learjet 55. Він розбився невдовзі після зльоту.
«Літак Learjet 55 розбився близько 18:30 за місцевим часом у п'ятницю, 31 січня, після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. На борту було двоє людей. Літак прямував до Національного аеропорту Спрингфілд-Бренсон у Міссурі», – йдеться в повідомленні.
Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зробив офіційну заяву у соцмережі X.
«Ми пропонуємо всі наявні ресурси штату для реагування на катастрофу малого приватного літака у північно-східній Філадельфії. Ми продовжимо надавати оновлення, щойно з’явиться більше інформації», – написав Шапіро.
Авіатроща сталася за кілька днів після того, як пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk поблизу національного аеропорту Рейгана, загинули 67 людей.
Відео з місця авіакатастрофи у Філадельфії, штат Пенсільванія pic.twitter.com/b3J1Fo5DqK— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.
🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.
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