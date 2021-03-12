Водія, який збив чоловіка і втік, знайшли поліцейські
На автодорозі Чорноморськ-Санжейка правоохоронці виявили труп 71-річного жителя Чорноморська
Правоохоронці розшукали водія, який в ніч на 2 березня збив чоловіка біля селища Чорноморське і покинув місце ДТП.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.
Нагадаємо, на автодорозі Чорноморськ-Санжейка правоохоронці виявили труп 71-річного жителя Чорноморська з ушкодженнями, характерними для тих, що отримують в результаті ДТП, а також уламки автомобіля.
Машину Nissan Qashqai і одесита, який був за кермом у момент аварії, розшукали в Білгороді-Дністровському. За словами чоловіка, він не зупинився, а поїхав далі, бо подумав, що збив собаку.
Автомобіль з відповідними ушкодженнями в якості речового доказу забрали на штрафмайданчик. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Відомості були внесені в ЕРДР по ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві евакуатор забрав автомобіль політика Геннадія Балашова.
Інформація про це з’явилася на сторінці Facebook Максима Безеки.
«Евакуатор пакує особистий «Мерседес» Балашова з 5.10», – йдеться у повідомленні.