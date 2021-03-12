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    Водія, який збив чоловіка і втік, знайшли поліцейські

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    Машину Nissan Qashqai і одесита, який був за кермом у момент аварії, розшукали в Білгороді-Дністровському - Водія, який збив чоловіка і втік, знайшли поліцейські
    Машину Nissan Qashqai і одесита, який був за кермом у момент аварії, розшукали в Білгороді-Дністровському

    На автодорозі Чорноморськ-Санжейка правоохоронці виявили труп 71-річного жителя Чорноморська

    Правоохоронці розшукали водія, який в ніч на 2 березня збив чоловіка біля селища Чорноморське і покинув місце ДТП.

    Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

    Нагадаємо, на автодорозі Чорноморськ-Санжейка правоохоронці виявили труп 71-річного жителя Чорноморська з ушкодженнями, характерними для тих, що отримують в результаті ДТП, а також уламки автомобіля.

    Машину Nissan Qashqai і одесита, який був за кермом у момент аварії, розшукали в Білгороді-Дністровському. За словами чоловіка, він не зупинився, а поїхав далі, бо подумав, що збив собаку.

    Автомобіль з відповідними ушкодженнями в якості речового доказу забрали на штрафмайданчик. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Відомості були внесені в ЕРДР по ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Києві евакуатор забрав автомобіль політика Геннадія Балашова.

    Інформація про це з’явилася на сторінці Facebook Максима Безеки.

    «Евакуатор пакує особистий «Мерседес» Балашова з 5.10», – йдеться у повідомленні.

    Теги: ДТП Одеса автомобіль розслідування поліція
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