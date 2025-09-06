У Києві лунають вибухи
У столиці працює ППО
Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. Напередодні у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрацї Тимур Ткаченко, інформує «Главком».
«Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!» – написав він.
Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.
Нагадаємо, у Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу – над територією України зафіксовано ворожі дрони.
Також 6 вересня о 14:33 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злітом МіГ-31К. О 14:56 пролунав відбій.
Також 3 вересня у Вишгородському районі через падіння уламків сталося загоряння автівки біля багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, а також сам будинок: вікна та балкони.
