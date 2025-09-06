Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві лунають вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві лунають вибухи
У столиці працює ППО
фото з відкритих джерел

У столиці працює ППО

Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. Напередодні у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрацї Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!» – написав він.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Нагадаємо, у Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу – над територією України зафіксовано ворожі дрони.

Також 6 вересня о 14:33 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злітом МіГ-31К. О 14:56 пролунав відбій.

Також 3 вересня у Вишгородському районі через падіння уламків сталося загоряння автівки біля багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, а також сам будинок: вікна та балкони.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Тимур Ткаченко Київ вибух системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві лунають вибухи
У Києві лунають вибухи
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Скандал у столичній гімназії через шорти: мережа вибухнула мемами про одяг директорки
Скандал у столичній гімназії через шорти: мережа вибухнула мемами про одяг директорки
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)
Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
2220
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
2033
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
1985
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1716
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua