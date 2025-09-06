У Києві лунають вибухи

У столиці працює ППО

Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. Напередодні у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрацї Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!» – написав він.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Нагадаємо, у Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу – над територією України зафіксовано ворожі дрони.

Також 6 вересня о 14:33 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злітом МіГ-31К. О 14:56 пролунав відбій.

Також 3 вересня у Вишгородському районі через падіння уламків сталося загоряння автівки біля багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, а також сам будинок: вікна та балкони.