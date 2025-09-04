В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Тривога в Одесі пролунала о 01:27

У ніч на 4 вересня в Одесі пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто під атакою ворожих дронів, інформує «Главком».

Інформацію про вибухи в Одесі підтвердив і міський голова Геннадій Труханов. За повідомленням Повітряних Сил України, в місто залітають ударні безпілотники з кіількох напрямків.

«Одеса – перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські терористи атакували українські міста ударними дронами.

Київ та область

У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків.

За попередніми даними, обійшлось без потерпілих.

Кіровоградщина

Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця». Пошкоджено 17 житлових будинків, один з яких зруйнований, а в окремих приватних домоволодіннях виникли займання.

Хмельницький

У результаті російської атаки є пошкодження і загоряння.