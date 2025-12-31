У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу

В залежності від кількості снігу до роботи залучається до 12 одиниць снігоочисної техніки одночасно

Очищення колій проводиться переважно у нічний та ранковий час

Для забезпечення безперебійного руху трамваїв у столиці в зимовий період розпочали роботу спеціалізовані вагони-снігоочисники. Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», інформує «Главком».

Графік та особливості робіт

Очищення колій проводиться переважно у нічний та ранковий час, щоб підготувати інфраструктуру до виходу на маршрути першого пасажирського транспорту. Така підготовка дозволяє:

запобігти утворенню снігових накатів;

уникнути затримок у русі через негоду;

забезпечити технічне збереження рухомого складу.

Снігоочисна техніка працює у столиці фото: КМДА

Кількість техніки

Залежно від інтенсивності опадів та погодних умов, підприємство залучає до роботи до 12 одиниць снігоочисної техніки одночасно.

У столиці працюють вагони-снігоочисники фото: КМДА

У комунальному підприємстві наголошують, що комплекс робіт з утримання колій триватиме протягом усього зимового сезону для підтримки безпечної експлуатації міського електротранспорту під час снігопадів та хуртовин.

Раніше повідомлялося, що через невеликий сніг та морозяну погоду на вулиці міста виведено сотні одиниць техніки та тисячі працівників.

Синоптики попереджають: сьогодні у Києві триматиметься морозна погода (4-6° нижче нуля) та місцями йтиме невеликий сніг. Головна небезпека для водіїв та пішоходів – ожеледиця.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою.