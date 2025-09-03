У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

Гучно може бути на Вишгородщині та у найближчих районах

Сьогодні, 3 вересня, жителів Вишгородського району попередили про можливі звуки вибухів через проведення планових робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

«Увага!! У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 3-го вересня, проводяться вибухові роботи», – йдеться у повідомленні.

Через це на території району та у найближчих районах може бути гучно.

У Київській обласній військовій адміністрації закликають жителів області зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, у Вишгородському районі через падіння уламків сталося загоряння автівки біля багатоповерхівки. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, а також сам будинок: вікна та балкони. Інформація про постраждалих не надходила.

Також повідомлялося, що цієї ночі ворог атакував ударними дронами Київщину. За даними моніторингових каналів, у Вишгороді зафіксовано влучання. У місті та на околицях було чутно численні вибухи, активно працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що ударний безпілотник поцілив по цивільній інфраструктурі у Вишгороді.