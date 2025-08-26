У Криму прогриміли вибухи: під ударом опинилася залізниця
Російське Міноборони відзвітувало про нібито збиття українських безпілотників
В окупованому Криму вранці 26 серпня прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, під удар потрапила залізнична інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал «Кримський вітер».
Зазначається, що прилетіло по залізничній інфраструктурі у Джанкої, там спалахнула пожежа. Також безпілотники вдарили по станції Урожайна у селищі Красногвардійське: зафіксовано влучання в підстанцію. Водночас Міноборони РФ заявило, що протиповітряна оборона начебто знищила вісім безпілотників над півостровом.
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Операція відбулася у ніч на 21 серпня.
Також Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.
До слова, у тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.
