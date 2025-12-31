Головна Київ Новини
У Кагарлику на пішохідному переході автомобіль збив 13-річного підлітка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Кагарлику на пішохідному переході автомобіль збив 13-річного підлітка
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
ДТП із постраждалим сталася у місті Кагарлик Київської області 

Сьогодні, 30 грудня, о 13:10 в місті Кагарлик на Київщині трапилась дорожньо-транспортна подія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 59-річний водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на 13-річного хлопця, який раптово вибіг на пішохідний перехід.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. 

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та машини служби таксі, є постраждалі. 

Також на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми. За попередніми даними, 55-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись у бік столиці, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілями Dodge, Volkswagen і BMW.

