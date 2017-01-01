У Києві «мінували» залізничний вокзал: інформація не підтвердилася

Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано

Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці». За її даними, після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили. Наразі вокзал працює у



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Це не перший випадок повідомлення про замінування столичного залізничного вокзалу

Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано

Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці».

За її даними, після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили. Наразі вокзал працює у звичному режимі. Його роботу відновлено о 12:00.

Нагадаємо, сьогодні о 10:20 невідома особа на лінію 102 повідомила про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком. Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Це не перший випадок повідомлення про замінування залізничних вокзалів з початку 2017 року. Жодне із них не підтвердилося.