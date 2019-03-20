На Вінниччині чоловік підпалив будинок колишньої на її очах



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Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Працівники жмеринської поліції затримали 48-річного жителя села Олексіївка, який облив помешкання колишньої співмешканки бензином та підпалив його.

За словами начальника жмеринської поліції Валерія Домбровського, 15 березня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення, від жительки Жмеринського району про те, що її колишній співмешканець погрожує позбавити її життя та, обливши речі в одній з кімнат будинку бензином, вчинив підпал. У результаті пожежі будинок згорів повністю. На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції. В ході пошукових заходів за декілька хвилин поліцейські затримали правопорушника, який намагався втекти з місця вчинення злочину.

Слідчо-оперативною групою поліції, яка виїхала з’ясовувати обставини події, встановлено, що між колишніми співмешканцями виникла сварка через неприязні стосунки. Потерпіла та двоє її малолітніх дітей, які перебували на той момент вдома, тілесних ушкоджень не отримали.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством) та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar