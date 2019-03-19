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    Події в Україні

    На Чернігівщині за добу ліквідували 15 пожеж

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    Зазначається, що вогонь охопив площу у понад 26 гектарів - На Чернігівщині за добу ліквідували 15 пожеж
    Зазначається, що вогонь охопив площу у понад 26 гектарів

    Вогнеборці гасили вогонь у Бахмацькому, Козелецькому, Куликівському, Ніжинському, Ріпкинському, Талалаївському, Чернігівському районах та у місті Чернігів

    Протягом минулої доби на Чернігівщині було ліквідовано 15 пожеж, що виникли у природних екологічних системах. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Чернігівській області.

    Зазначається, що вогонь охопив площу у понад 26 гектарів.

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    Згідно з повідомленням, минулої доби вогнеборці боролися з пожежами на відкритих територіях: у Бахмацькому, Козелецькому, Куликівському, Ніжинському, Ріпкинському, Талалаївському, Чернігівському районах та у місті Чернігів.

    Як повідомлялося, у Вінниці горіло кафе. На щастя, від вогню ніхто не постраждав.

    Також на Центральному ринку в Запоріжжі сталася пожежа.

    У Києві внаслідок пожежі на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині вогнеборці ліквідували пожежу на сміттєзвалищі.

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