На Чернігівщині за добу ліквідували 15 пожеж
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Вогнеборці гасили вогонь у Бахмацькому, Козелецькому, Куликівському, Ніжинському, Ріпкинському, Талалаївському, Чернігівському районах та у місті Чернігів
Протягом минулої доби на Чернігівщині було ліквідовано 15 пожеж, що виникли у природних екологічних системах. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Чернігівській області.
Зазначається, що вогонь охопив площу у понад 26 гектарів.
Згідно з повідомленням, минулої доби вогнеборці боролися з пожежами на відкритих територіях: у Бахмацькому, Козелецькому, Куликівському, Ніжинському, Ріпкинському, Талалаївському, Чернігівському районах та у місті Чернігів.
Як повідомлялося, у Вінниці горіло кафе. На щастя, від вогню ніхто не постраждав.
Також на Центральному ринку в Запоріжжі сталася пожежа.
У Києві внаслідок пожежі на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині вогнеборці ліквідували пожежу на сміттєзвалищі.