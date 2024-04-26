Чи збереже Шойгу посаду після скандалу із заступником? Аналіз Bloomberg

Випадок із арештом Тимура Іванова став «останнім попередженням» для глави Міноборони

Глава Міноборони Сергій Шойгу з великою ймовірністю збереже посаду, незважаючи на скандальний арешт свого ключового заступника Тимура Іванова. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до російського військового відомства та спецслужб.

За їхніми словами, арешт Іванова – давнього соратника Шойгу, який працював із майбутнім міністром ще в уряді Московської області у 2010-х, – став «останнім попередженням» для глави Міноборони, від якого Кремль чекає на поліпшення роботи його відомства у воєнний час.

Про арешт стало відомо за два тижні до того, як правлячий чверть століття диктатор Володимир Путін пройде інавгурацію на п'ятий президентський термін, після чого буде запущено процес формування нового уряду.

І хоча Шойгу очолює Міноборони вже 12 років, його навряд чи буде звільнено, каже одне з джерел Bloomberg. Проте його позиції ослабли, а арешт Іванова став серйозним ударом по Шойгу, в чому одностайні співрозмовники агентства.

Іванов, за словами джерел Bloomberg, був одним із найближчих до Шойгу чиновників із числа 12 заступників міністра оборони. Він обіймає посаду з 2016 року і перебуває під санкціями США та ЄС. У Міноборони він займався плануванням закупівель товарів із держоборонзамовлення, питаннями будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів для потреб відомства.

До слова, аналітики зазначили, що арешт викликав у інформаційному просторі РФ спекуляції стосовно нового витоку кадрових змін у російській армії. Ознак того, що російська влада розпочала широкомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова, немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом усунув заарештованого Тимура Іванова з посади заступника міністра. Іванова, заарештованого у справі про хабар у особливо великих розмірах, підозрюють у допомозі фірмам, які безкоштовно робили йому ремонт, повідомив адвокат обвинуваченого Мурад Мусаєв.