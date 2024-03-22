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В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото)
Що стало причиною падіння крана наразі невідомо, адже сильних поривів вітру у столиці не спостерігається
фото: соцмережі

За попередньою інформацією внаслідок інциденту постраждалих нема

Сьогодні, 22 березня, у столиці на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика. Відповідні фото події з'явилися у місцевих пабліках. 

В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото) фото 1

Що стало причиною падіння крана наразі невідомо, адже сильних поривів вітру у столиці не спостерігається.

В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото) фото 2

За попередньою інформацією внаслідок інциденту постраждалих немає. Рух транспорту здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, це не перше падіння крану в Оболонському районі. У жовтні минулого року на Оболоні на дорогу впав будівельний кран, через це довелося змінити маршрути низки автобусів та тролейбусів. Зокрема, йшлося про тролейбуси №44 та №32, а також автобуси №41, 41Д та 99. Надзвичайна подія сталася між вулицею Полярною та Героїв Дніпра. Як зазначалося, конструкція також пошкодила контактну мережу.

Також на території будівництва на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання та упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана. 

Теги: Київ будівництво аварія

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