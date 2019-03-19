У дворі будинку в Києві згоріли два BMW на єврономерах (фото, відео)
-
Розсилка
Полум'я пошкодило передню частину машини і перекинулося на сусідній BMW
У ніч на вівторок, 19 березня, на вулиці Мілютенка, 15 в Києві сталася пожежа: загорівся автомобіль BMW 5, вогонь з нього перекинувся на сусідній BMW 3.
Займання сталося близько 2:30. Про це повідомляє Інформатор.
За даними рятувальників, автомобілі були припарковані у дворі житлового будинку. Серед ночі BMW 5 загорівся. Вогонь пошкодив інший BMW 3, що стояв поруч. Обидва автомобілі мають європейські номери. На момент загоряння в автомобілях нікого не було, тому від пожежі ніхто не постраждав.
Власник BMW 5 впевнений, що причиною загоряння став навмисний підпал. Більш того, за його словами, він здогадується, хто саме міг це зробити. Точні причини займання встановлюються.
У BMW 5 серйозно постраждала передня частина, а також частково вигорів салон. У сусідньої машини сильно вигоріла задня частина.
На місці події працював наряд патрульної поліції, два наряди рятувальників, а також чергувала карета швидкої допомоги. Причини і деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, впродовж минулих вихідних рятувальникам Київської області довелось у різних районах ліквідовувати загоряння автомобілів.